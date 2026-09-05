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Спорт Уик-Энд

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Сергей Семак объяснил, почему покинул поле получив желтую карточку: «Лучше отойти в сторону»

Сергей Семак объяснил, почему покинул поле получив желтую карточку: «Лучше отойти в сторону»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему покинул скамью запасных после того, как в начале матча с ЦСКА получил желтую карточку из-за стычки с защитником армейцев Жоао Виктором.

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