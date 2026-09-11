А для тех, у кого смартфоны не поддерживают 5G, ускорили LTE МегаФон запустил сеть 5G в Краснодаре. Первой крупной зоной покрытия стал парк «Краснодар», при этом сигнал нового поколения доступен не только на его территории, но и на части прилегающих жилых кварталов и городских магистралей.