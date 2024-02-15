Слабый прогноз и грядущее сокращение более 4 тыс. сотрудников уронили акции C...

Слабый прогноз и грядущее сокращение более 4 тыс. сотрудников уронили акции Cisco, хотя квартальные показатели компании оказались выше ожиданийАмериканский поставщик сетевого оборудования корпоративного класса Cisco сообщил результаты работы во II квартале 2024 финансового года, завершившемся 27 января.
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