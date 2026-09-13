Обама выступил с предупреждением об опасности искусственного интеллекта

Бывший президент США Барак Обама (2009–2017) выразил обеспокоенность по поводу возможных опасностей, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), если его не контролировать должным образом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
- ИС Продукт под подоз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым