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FiNE NEWS

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Обама выступил с предупреждением об опасности искусственного интеллекта

Бывший президент США Барак Обама (2009–2017) выразил обеспокоенность по поводу возможных опасностей, связанных с развитием искусственного интеллекта (ИИ), если его не контролировать должным образом.

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