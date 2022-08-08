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НБА представила подборку лучших данков Джоэла Эмбиида в сезоне-22/23

НБА представила подборку лучших данков Джоэла Эмбиида в сезоне-22/23

НБА представила подборку лучших данков звездного центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида в сезоне-22/23. В минувшем регулярном чемпионате Эмбиид набирал 30,6 очка, 11,7 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру.

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