В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за увеличения потока беженцев

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 ноября, ФедералПресс. В Мурманской области введен режим повышенной готовности и еще ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности после заявления финской стороны о закрытии почти всех КПП.
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