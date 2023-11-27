Визит Эмомали Рахмона в Россию породил десятки, если не сотни громких заявлений о том, что мигрантам из Таджикистана в России дали зелёный свет и теперь условия для них будут лучше.
Мигранты получили зелёный свет в России. Азиатская хитрость или русская мудрость?
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Эксперт задаётся вопросом: почему в Таджикистане запрещено ношение женщинами хиджаба и многое другое, а в России разрешено, в надежде, что кто то из власти прочтёт и озаботится. Однако у них своих забот полно, не до общественных! Едут к нам на работу, а торчат по ресторанам кучами, русские в такой табор и не заходят. Где заработанные деньги, непосильным трудом, уходят из одних рук в другие! И на этих кадрах Марат хочет поднять промышленность?
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12 час.
Андрей
Кто-то услышит этого эксперта из власть предержащих?
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8 час.
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