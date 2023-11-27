Мигранты получили зелёный свет в России. Азиатская хитрость или русская мудрость?

ГБ

Геннадий Бережнов

Эксперт задаётся вопросом: почему в Таджикистане запрещено ношение женщинами хиджаба и многое другое, а в России разрешено, в надежде, что кто то из власти прочтёт и озаботится. Однако у них своих забот полно, не до общественных! Едут к нам на работу, а торчат по ресторанам кучами, русские в такой табор и не заходят. Где заработанные деньги, непосильным трудом, уходят из одних рук в другие! И на этих кадрах Марат хочет поднять промышленность?