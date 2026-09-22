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Аргументы недели

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Одиннадцать человек пострадали за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

Одиннадцать человек пострадали за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

Последствия атак: один погибший в Самарской области и 11 пострадавших в Белгородской. Один человек погиб, ещё несколько пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

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