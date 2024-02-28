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РИАМО

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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

РИАМО - 28 фев. Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и ликвидировала беспилотный аппарат украинской армии над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

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