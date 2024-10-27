Чимаев досрочно победил Уиттакера на турнире UFC 308

После поединка австралиец признался, что чеченец повредил ему челюсть.Pr Scr vk.com/ufc--> Российский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, одержал уверенную победу над австралийцем Робертом Уиттакером на UFC 308.
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