Чимаев досрочно победил Уиттакера на турнире UFC 308

После поединка австралиец признался, что чеченец повредил ему челюсть.Pr Scr vk.com/ufc--> Российский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, одержал уверенную победу над австралийцем Робертом Уиттакером на UFC 308.