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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Ну а ходить он умеет или в кресле сидеть ? Так гоните его  взашей , вызывайте их врачей или сразу трансплантологов и ...Заместителя посла...
  • Sergiy Che
    50 лямов минус штрафы, ну пусть половину на взятки....  Не хреново осталось ишшо на "чёрный день")))Экс-замглавы Минп...
  • Traveller
    Видно там есть "свои", которые важней.Лишившийся космос...

Чимаев досрочно победил Уиттакера на турнире UFC 308

Чимаев досрочно победил Уиттакера на турнире UFC 308

После поединка австралиец признался, что чеченец повредил ему челюсть.Pr Scr vk.com/ufc--> Российский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, одержал уверенную победу над австралийцем Робертом Уиттакером на UFC 308.

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