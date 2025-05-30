Распространителям книжной продукции напомнили о правилах продажи литературы нежелательных организаций

За это могут оштрафовать на крупные суммы В связи с недавними судебными исками против книжных магазинов Российский книжный союз обращает внимание на ряд важных требований законодательства, которые касаются продажи книг в России.
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