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Во Франции раскритиковали идею Макрона по созданию антироссийской коалиции

Во Франции раскритиковали идею Макрона по созданию антироссийской коалиции

Филиппо раскритиковал инициативу Парижа по созданию антироссийской коалиции Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал идею официального Парижа по созданию коалиции стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину.

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