Россия и Беларусь намерены взаимно признавать локальные выпуски ценных бумаг

Российское правительство внесло в Госдуму на ратификацию соглашения с Республикой Беларусь о признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной страны для размещения на территории другой, документ опубликован на сайте Госдумы.
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