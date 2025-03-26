РКН предложил развивать механизмы борьбы с DDoS-атаками из-за ситуации с Lovit

Российские законодательные нормы, принятые для борьбы с DDoS-атаками, необходимо актуализировать и доработать, считает РоскомнадзорРоссийские законодательные нормы, принятые для борьбы с DDoS-атаками, необходимо актуализировать и доработать.
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