Москва и Ханой укрепляют сотрудничество в нефтегазовой сфере

Москва и Ханой договорились укреплять сотрудничество в нефтегазовой сфере. По итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина во Вьетнам подписано коммюнике о развитии совместных проектов на территории России и континентальном шельфе Вьетнама.