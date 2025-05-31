В Смоленской области полицейские напомнили детям о правилах безопасного лета

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Починковский» совместно с инспектором по делам несовершеннолетних и юрисконсультом организовали профилактическую акцию «Безопасное лето».
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