На топливных баках старых «КАМАЗов», «ЗИЛов» и «ГАЗов» нередко можно было увидеть странную деталь — на заливную горловину был плотно натянут резиновый противогаз.
Зачем водители грузовиков в СССР надевали противогаз на бензобак
Комментарии
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Дима Качусов
ДА ВОДИТЕЛИ СССР ЧТО ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛИ С ГРУЗОВЫМИ АВТО.ЛИШЬ БЫ ПО ЗАМЕТНЕЕ МАШИНКА БЫЛА- ,,ОТ СКУКИ НА ВСЕ РУКИ"НО СКОЛЬКО ЗИЛ,ГАЗ,УАЗ,УРАЛ,КРАЗ .МАЗ И Т.П. НЕ ОБВЕШИВАЙ - МЕРСЕДЕСОМ НЕ СТАНЕТ.
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2 м.
Сергей Другов
Афтор который месяц бухаешь???? не выдумывай и не дури людям мозги. если САМ уже КУ-КУ.
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1 м.
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