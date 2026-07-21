Зачем водители грузовиков в СССР надевали противогаз на бензобак

Дима Качусов

ДА ВОДИТЕЛИ СССР ЧТО ТОЛЬКО НЕ ДЕЛАЛИ С ГРУЗОВЫМИ АВТО.ЛИШЬ БЫ ПО ЗАМЕТНЕЕ МАШИНКА БЫЛА- ,,ОТ СКУКИ НА ВСЕ РУКИ"НО СКОЛЬКО ЗИЛ,ГАЗ,УАЗ,УРАЛ,КРАЗ .МАЗ И Т.П. НЕ ОБВЕШИВАЙ - МЕРСЕДЕСОМ НЕ СТАНЕТ.