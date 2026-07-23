Слуцкий заявил о постоянном контакте с конгрессвумен США Луной

Госсекретарь США Марко Рубио, считающий, что переговоры в Анкоридже провалились, не прав - в отличие от главы МИД РФ Сергея Лаврова, в очередной раз подтвердившего приверженность предложениям, прозвучавшим на Аляске.
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