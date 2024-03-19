Победа Ксантиппа Лакедемонянина при Тунете и изгнание римлян из Африки

Получив командование над пунийским войском и реорганизовав его, Ксантипп начал наступление на находящуюся недалеко от Карфагена римскую армию под командованием Марка Атилия Регула и разгромил её в сражении при Тунете.
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