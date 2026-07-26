Иран пригрозил сделать Лондон небезопасным для британцев

Британское издание The Telegraph со ссылкой на источники в Тегеране сообщило о существовании подконтрольной Ирану контрабандной инфраструктуры, которая доставляет на территорию Соединённого Королевства «таинственных агентов» на малых судах.
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