США указали на несоответствие Украины требованиям для вступления в НАТО

Джулианна Смит, постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе (НАТО), заявила, что Украине необходимо проделать большую работу, чтобы соответствовать критериям и внедрить реформы, необходимые для вступления в блок.
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