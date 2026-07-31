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6 секретов уюта итальянских квартир, которые легко можно адаптировать под наши интерьеры

6 секретов уюта итальянских квартир, которые легко можно адаптировать под наши интерьеры

Фото: ecodm.ru Даже самые скромные итальянские дома выглядят тепло, уютно и привлекательно. Это не про стиль во всем его проявлении, а про место, в котором хочется жить: готовить завтраки, принимать гостей, сидеть с семьей перед телевизором и смотреть любимое ток-шоу.

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