6 секретов уюта итальянских квартир, которые легко можно адаптировать под наши интерьеры

Фото: ecodm.ru Даже самые скромные итальянские дома выглядят тепло, уютно и привлекательно. Это не про стиль во всем его проявлении, а про место, в котором хочется жить: готовить завтраки, принимать гостей, сидеть с семьей перед телевизором и смотреть любимое ток-шоу.