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Родри не заинтересован в трансфере в «Барсу». Хавбек перейдет из «Ман Сити» только в «Реал» (As)

Полузащитник « Манчестер Сити » Родри не заинтересован в переходе в «Барселону». Ранее стало известно, что каталонский клуб готов включиться в борьбу за Родри ,если игрок согласится на переговоры.

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