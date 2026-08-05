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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов о «Локомотиве»: «Мне жалко ребят, что все так происходит. Особо говорить не хочу, но я все равно переживаю за этот клуб»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о проблемах « Локомотива ». Ранее экс-футболист железнодорожников заявил: «Вы посмотрите, что происходит в клубе.

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