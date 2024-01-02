Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Ну и на хер они нам нужны. Уехали и уехали. Не зачем это перекати- поле обратно принимать. Умерла, так умерла. И без них проблем хватает.

НА

Николай Анахов

Нужно им указатель на пустыню установить! Пусть ходют-ходют, как раньше, но только не 40 лет, а навсегда! А то России воздуху нет от их туда-сюда! Нам их не нать! А-а, ну если приедут, то призвать их в Армию России сразу в аэропорту, а женщин санитарками туда же!