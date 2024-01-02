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Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. Считанные часы до наступления Нового года, а я к вам с огромной радостью, ну как "огромной", так сообщением, да и на счет "радостной", я очевидно поторопился, - но сначала.

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Комментарии
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S
Serg
Ну и на хер они нам нужны. Уехали и уехали. Не зачем это перекати- поле обратно принимать. Умерла, так умерла. И без них проблем хватает.
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6 час.
Анфиса Иванова
Тоже в целом согласна - не нужны.
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5 час.
НА
Николай Анахов
Нужно им указатель на пустыню установить! Пусть ходют-ходют, как раньше, но только не 40 лет, а навсегда! А то России воздуху нет от их туда-сюда! Нам их не нать! А-а, ну если приедут, то призвать их в Армию России сразу в аэропорту, а женщин санитарками туда же!
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3 час.

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