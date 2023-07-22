УБИТЬ ВДОЛГУЮ. НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ, КАК РАЗВАЛИВАЮТ РОССИЮ

Владимир Карпов

Полностью согласен с Михалковым !!! А чего тут думать - нашей власти, похоже, плевать на численность населения России ...!!! Уже много лет не решаются проблемы в миграционной политике, чтобы русские свободно вернулись в Россию, одно только бла-бла-бла, обещания и сладкая лапша на уши ... А народ тем временем в России сокращается и нищает ...!!!