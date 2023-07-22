МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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УБИТЬ ВДОЛГУЮ. НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ, КАК РАЗВАЛИВАЮТ РОССИЮ

УБИТЬ ВДОЛГУЮ. НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ, КАК РАЗВАЛИВАЮТ РОССИЮ

ФОТО: KITTYFLY/SHUTTERSTOCK АЛЯ САМИТОВА В последние годы в нашей стране усиливается демографический кризис, нас становится всё меньше.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Полностью согласен с Михалковым !!! А чего тут думать - нашей власти, похоже, плевать на численность населения России ...!!! Уже много лет не решаются проблемы в миграционной политике, чтобы русские свободно вернулись в Россию, одно только бла-бла-бла, обещания и сладкая лапша на уши ...  А народ тем временем в России сокращается и нищает ...!!!
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