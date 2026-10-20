В столице пройдет XXI Молодежный межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» Мероприятие, организованное Московским дом национальностей при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей, состоится 21 октября в концертном зале по адресу улица Большая Новодмитровская, дом 36, строение 24.