В столице пройдет XXI Молодежный межнациональный вечер «Москва в ритмах народов мира» Мероприятие, организованное Московским дом национальностей при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей, состоится 21 октября в концертном зале по адресу улица Большая Новодмитровская, дом 36, строение 24.
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