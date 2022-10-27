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МАГАТЭ организует повторную проверку на Украине после информации о «грязной бомбе»

МАГАТЭ организует повторную проверку на Украине после информации о «грязной бомбе»

МАГАТЭ организует проверку в двух пунктах Украины с целью обнаружения незаявленной ядерной деятельности или материалов, касающихся разработки «грязной бомбы».

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