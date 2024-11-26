Стрелять по уклонистам - это норма. На Украине обсуждают повышение эффективности военкоматов

В информационное пространство Украины вброшен новый способ борьбы с уклонистами. Старший сержант 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, командир минометного подразделения Андрей Соколов в интервью Ютуб-каналу «Твой город» заявил о беззащитности военкомом, а потому они не могут выполнять план по мобилизации.