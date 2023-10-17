Новая система будет использовать солнечное тепло для производства водородного топлива

Инженеры Массачусетского технологического института стремятся производить полностью экологически чистое, безуглеродное водородное топливо с помощью новой системы реакторов, напоминающей поезд, которая приводится в движение исключительно солнцем.
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