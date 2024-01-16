В Ереван прилетел Ричард Нефью, что в Сети восприняли крайне настороженно. Тем более, что современные американские политики, действующие под руководством Байдена, не отличаются любовью к России15 января в столицу Армении прилетел Ричард Нефью, координатор Госдепартамента по борьбе с коррупцией.