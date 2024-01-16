Дядя Сэм прислал в Армению своего "племянника". Пашинян готовится к новым траншам

В Ереван прилетел Ричард Нефью, что в Сети восприняли крайне настороженно. Тем более, что современные американские политики, действующие под руководством Байдена, не отличаются любовью к России15 января в столицу Армении прилетел Ричард Нефью, координатор Госдепартамента по борьбе с коррупцией.
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