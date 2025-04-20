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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Стефа Карри самый высокий процент побед в плей-офф среди действующих звезд

У Стефа Карри самый высокий процент побед в плей-офф среди действующих звезд

В графике присутствуют только те игроки, которые как минимум три раза попадали в символические сборные лиги.

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