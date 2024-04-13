❕80 лет со дня освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков В этот день мы хотим подробнее рассказать о подвиге советских солдат.
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❕80 лет со дня освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков В этот день мы хотим подробнее рассказать о подвиге советских солдат.