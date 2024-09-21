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Тренер О’Мэлли: «Умар доставит серьезные проблемы Мерабу»

«Будет ли Мераб чемпионом, когда Шон вернется? Я так не думаю. Умар доставит этому парню чертовски серьезные проблемы.

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