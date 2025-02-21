БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Fatto quotidiano: Евросоюзу придется капитулировать, Третью мировую он уже проиграл

Fatto quotidiano: Евросоюзу придется капитулировать, Третью мировую он уже проиграл

В гонке вооружений и технологиях гибридной войны Россия ушла далеко вперед Константин Ольшанский Фото: Вадим Савицкий/ТАСС Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа — главный внешнеполитический успех России.

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