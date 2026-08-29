БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Извращенная благодарность»: о чем говорит поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины

«Извращенная благодарность»: о чем говорит поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил Украину с Днем независимости. Он заявил, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Ну Батька знает, что Россия все стерпит. Последний&quot;союзник&quot; на постсоветском пространстве, все остальные давно отвалились.
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3 н.
Сергей Александр
Вырождающаяся ветвь русской цивилизации. Бульбаши. Поляки, болгары, сербы(во всех исполнениях), хохлы и прочие европидоры. Теперь вот хитрожопость картофельный &quot;папа&quot; демонстрирует
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3 н.
А
Александр
Он просто демонстрирует «независимость». Нашли чем гордиться?! Развалом великого государства.
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3 н.