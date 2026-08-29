Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня поздравил Украину с Днем независимости. Он заявил, что, несмотря на геополитические потрясения, будущие поколения белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия.
«Извращенная благодарность»: о чем говорит поздравление Лукашенко с Днем независимости Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Ну Батька знает, что Россия все стерпит. Последний"союзник" на постсоветском пространстве, все остальные давно отвалились.
Ответить
3 н.
Сергей Александр
Вырождающаяся ветвь русской цивилизации. Бульбаши. Поляки, болгары, сербы(во всех исполнениях), хохлы и прочие европидоры. Теперь вот хитрожопость картофельный "папа" демонстрирует
Ответить
3 н.
А
Александр
Он просто демонстрирует «независимость». Нашли чем гордиться?! Развалом великого государства.
Ответить
3 н.
Свежие комментарии