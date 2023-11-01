«Русская община» приехала поговорить с южанами в ТЦ, те быстро растворились в толпе

И

Искандер

Вспомните как генерал Ермолов "разбирался" с горцами:Чеченцы напали на штаб генерала Алексея Ермолова и захватили его начальника, полковника Шевцова. Как водится в подобных случаях, чеченцы запросили выкуп за освобождение. По приказу Ермолова войска совершили нападения на ряд аулов и взяли в заложники восемнадцать уважаемых старейшин. Ермолов велел объявить, что если Шевцов не будет отпущен до известного срока, то все чеченские заложники будут повешены. Шевцова освободили без всякого выкупа. Ермолов, чтобы слова с делом не расходились, проводил примерные акции устрашения. В 1819 году он приказал уничтожить аул Дады-юрт, дававший убежище участникам, как в наше время говорится, «незаконных вооружённых формирований». Жителям аула был предъявлен ультиматум о добровольном выселении, но те его отвергли. После жесточайшего боя аул был стёрт с лица земли вместе с большей частью населения.