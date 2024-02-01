В России разработали акустическую систему навигации. С миллиметровой точностью

Студенческое конструкторское бюро «Сигнал» разработало акустическую систему, позволяющую определять положение объекта с точностью до нескольких миллиметровКак сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского авиационного института, система включает в себя звуковой и радиоизлучатель, а также маяки с приемниками, установленные по периметру рабочей зоны.
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