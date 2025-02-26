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Раскрыта причина задержания кинокритика Барабаш

Раскрыта причина задержания кинокритика Барабаш

Кинокритика Екатерину Барабаш задержали из-за распространения фейков о российской армии. Об этом написал ее сын Юрий в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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