Возвращение к истокам: почему малая родина не отпускает

Каждый раз, покидая дом, я ловлю себя на одном и том же ритуале. Сначала сумка ставится на пол, потом несколько секунд уходят на то, чтобы окинуть взглядом комнату, проверить окна, убедиться, что газ перекрыт, а вода не шумит.
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