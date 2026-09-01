Возвращение к истокам: почему малая родина не отпускает

Каждый раз, покидая дом, я ловлю себя на одном и том же ритуале. Сначала сумка ставится на пол, потом несколько секунд уходят на то, чтобы окинуть взглядом комнату, проверить окна, убедиться, что газ перекрыт, а вода не шумит.