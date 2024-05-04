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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Суббота, 0️⃣4️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🕯Поздравляем с профессиональным международным праздником огнеборцев, миримся с теми, с кем были в ссоре накануне Пасхи, отгоняем от дома нечисть в Проклов день.

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