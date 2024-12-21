Байден выделил Тайваню военную помощь на $571 млн

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о выделении Тайваню военной помощи на $571 млн по линии права главы администрации направлять помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники.
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