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Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили условного противника в лесистой местности

Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили условного противника в лесистой местности

В рамках «Единого дня разведчика» военнослужащие, используя новейшие комплексы разведки и средства связи, выполнили обнаружение и определение характера целей, составили и передали вышестоящему командованию разведывательные данные о местоположении условного противника укрывшегося в лесу.

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