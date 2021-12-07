Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили условного противника в лесистой местности

В рамках «Единого дня разведчика» военнослужащие, используя новейшие комплексы разведки и средства связи, выполнили обнаружение и определение характера целей, составили и передали вышестоящему командованию разведывательные данные о местоположении условного противника укрывшегося в лесу.
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