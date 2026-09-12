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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ахметзянов о стычке «Оренбурга» и «Динамо»: «Некоторые люди в их штабе подумали, что они великие. Колхозное поведение, неправильно вести себя так, будто они выше нас»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал стычку в концовке матча Альфа-Банк РПЛ против «Динамо» (0:1), в результате которой по красной карточке получили тренер «Динамо» Андрей Горбанец и тренер « Оренбурга » Дмитрий Белоруков.

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