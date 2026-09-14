ES Futures — Level Broken, 3 Scenarios | August 2026 Update E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! BumbleBee87 Update on my previous ES analysis ES has broken below the 7,801 resistance and is now sitting at 7,629 — right on a key level.
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