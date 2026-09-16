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Регионы России

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Anthropic объединила чат-бот Claude и рабочее пространство Cowork в единый интерфейс

Anthropic объединила чат-бот Claude и рабочее пространство Cowork в единый интерфейс

В состав обновления вошли встроенные сервисы Claude Docs и Claude Slides, а также генератор веб-интерфейсов Claude Design, доступный прямо в диалогах.

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