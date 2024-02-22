В ОКР рассказали о перспективах участия России на Олимпиаде-2024 в Париже

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью РИА Новости заявил, что президент Владимир Путин попросил определиться с окончательным решением вопроса об участии российских спортсменов на Играх в Париже.
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