"Меня, как мать, этот вопрос просто расстраивает": Мы открыли ещё один центр дополнительного образования в столице Таджикистана, Душанбе

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Avia.pro - СМИ Здравствуйте, дорогие друзья. Я сейчас пишу этот текст, потому что просто не могу молчать! Сегодня залезла в интернет, чтобы почитать новости, а вместо этого получила такой заряд негодования, что, кажется, давление подскочило.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Это дружбонародничество когда-нибудь закончится резнёй россиян у себя на родине то есть в России.
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20 час.
ЕМ
Евгений Мурыгин
Не Россия должна очнуться, а правители превращающие ее в кишлак.
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16 час.
СП
Светлана Позднякова
Уже давно никто не удивляется!Идёт целенаправленный развал России!Все,кто наворовал давно сбегают из России в свои построенные апартаменты в других странах.А у кого совесть осталась,те и остались в своей Стране,пытаясь хоть как-то защитить свою Родину.И молодежь не рожает,потому что уже давно бояться как будут жить их дети и внуки дальше,если уже сейчас идёт засилие мигрантами….
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10 час.

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