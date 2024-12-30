"Меня, как мать, этот вопрос просто расстраивает": Мы открыли ещё один центр дополнительного образования в столице Таджикистана, Душанбе

СП

Светлана Позднякова

Уже давно никто не удивляется!Идёт целенаправленный развал России!Все,кто наворовал давно сбегают из России в свои построенные апартаменты в других странах.А у кого совесть осталась,те и остались в своей Стране,пытаясь хоть как-то защитить свою Родину.И молодежь не рожает,потому что уже давно бояться как будут жить их дети и внуки дальше,если уже сейчас идёт засилие мигрантами….