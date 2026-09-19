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Царьград

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Reuters: Число жертв крушения парома Virgo Transport 8 достигло 9

Reuters: Число жертв крушения парома Virgo Transport 8 достигло 9

Водолазы в Индонезии обнаружили тела троих погибших внутри перевёрнутого парома Virgo Transport 8, что увеличило число жертв крушения в Яванском море до девяти.

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