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«Ливерпуль» готовит предложение Тренту о продлении контракта – оно не будет «запредельным». «Реал» хочет подписать защитника летом бесплатно

Ранее стало известно, что мерсисайдцы отклонили предложение «Реала» о трансфере защитника в зимнее трансферное окно.

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